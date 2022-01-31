США беспокоятся, что КНДР может возобновить испытания межконтинентальных ракет

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены возможностью того, что КНДР возобновит испытания межконтинентальных баллистических ракет, а также ядерные испытания. Об этом заявил в воскресенье журналистам представитель американской администрации высокого ранга, его слова приводит агентство Reuters.

"Конечно же, мы беспокоимся [по этому поводу]", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обеспокоен ли Вашингтон возможностью возобновления упомянутых выше испытаний. "Мы, конечно же, не хотим видеть дальнейшие [ракетные] испытания, и мы призвали КНДР воздержаться от дальнейших испытаний", - добавил чиновник.

По его словам, последние ракетные запуски, проведенные Пхеньяном, являются частью "все более дестабилизирующей" модели поведения со стороны КНДР. "Это требует ответа", - сказал он, не уточнив, какого рода ответ имеется в виду.

"Вы увидите, что мы предпримем некоторые шаги, которые будут направлены на то, чтобы продемонстрировать нашу приверженность союзникам <...>. И в то же время мы вновь подчеркиваем наш призыв к дипломатии. Мы очень серьезно настроены на то, чтобы попытаться провести дискуссии, чтобы ответить на вопросы, беспокоящие обе стороны", - добавил чиновник.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя в эфире телеканала "Фокс ньюс" проведение Пхеньяном ряда ракетных запусков, заявил о том, что США готовы провести дипломатические переговоры с КНДР без предварительных условий.

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов, КНДР в воскресенье произвела запуск баллистической ракеты средней дальности в направлении Японского моря. Ракета пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты 2 000 км. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания. Нынешний пуск стал для КНДР седьмым с начала года. Ранее в этом месяце Пхеньян провел испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры после взлета.