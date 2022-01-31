В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах по Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля отказался в понедельник комментировать сообщения СМИ об израильских ракетных ударах в районе Дамаска в Сирии.

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - сказал по телефону израильский военный в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

Ранее телеканал "Аль-Ихбария" со ссылкой на военный источник проинформировал, что средства ПВО Сирии открыли в понедельник огонь по воздушным целям над Дамаском. По его данным, часть выпущенных израильскими ВВС ракет была уничтожена. Атака была совершена около 03:05 по местному времени (04:05 мск), в результате чего был нанесен материальный ущерб.