Глава австралийской авиакомпании Qantas призвал власти открыть границы для туристов

СИДНЕЙ, 31 января. /ТАСС/. Генеральный директор крупнейшей австралийской авиакомпании Qantas Алан Джойс призвал власти Австралии как можно скорее открыть границы для иностранных туристов, поскольку нынешние ограничения на въезд в страну "больше не имеют смысла". Об этом он сообщил в понедельник на открытии нового центра летной подготовки в Брисбене.

В ходе своего выступления Джойс призвал правительство Австралии открыть границы страны для иностранных туристов, не дожидаясь пасхальных праздников. "Если мы разрешаем гражданам и постоянным жителям Австралии приезжать в страну и выезжать из нее без ограничений, то запрет на въезд иностранных туристов не имеет никакого смысла. Это решение не уменьшает риск [распространения коронавируса], и я надеюсь, что оно будет пересмотрено задолго до запланированного срока (ожидается, что запрет на въезд в Австралию для иностранных туристов будет отменен 24 апреля 2022 года - прим. ТАСС). Во многих странах, куда мы летаем, сейчас регистрируют меньше новых случаев заражения коронавирусом, чем в Австралии", - указал Джойс в заявлении, распространенном пресс-службой авиакомпании.

Также глава авиакомпании отметил, что, несмотря на неопределенность, спрос на авиаперелеты продолжает устойчиво расти как в самой Австралии, так и за ее пределами. "Наши аэропорты впервые за два года загружены почти полностью, но мы прогнозируем еще более высокий спрос на авиаперелеты как только стране удастся преодолеть волну, вызванную распространением омикрон-штамма", - сказал он.

В МВД Австралии ТАСС пояснили, что до новых распоряжений правительства страны на получение австралийской визы могут рассчитывать лишь некоторые категории заявителей. "С 15 декабря [2021 года] Австралия вновь открылась для полностью вакцинированных иностранных студентов, квалифицированных и трудовых мигрантов, а также для владельцев гуманитарных виз, беженцев и членов семей граждан страны. Позднее мы предложили студентам и трудовым мигрантам некоторые льготы, которые позволят им быстрее приехать в страну", - указал представитель ведомства, отметив, что привитые российской вакциной трудовые мигранты и студенты также могут обратиться за льготной визой и приехать в Австралию.

По решению федерального правительства Австралии на фоне пандемии границы страны были закрыты в марте 2020 года. С 1 ноября 2021 года въезд в страну был разрешен всем ее гражданам и некоторым категориям иностранцев. Обязательным условием для вылета из страны и возвращения без карантина является полная иммунизация против коронавируса одной из вакцин, признанных национальным фармацевтическим регулятором.