Токаев расширил полномочия государственного секретаря Казахстана

НУР-СУЛТАН, 31 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому вносятся изменения в полномочия государственного секретаря республики. Соответствующий документ опубликован в понедельник на портале нормативных правовых актов.

Согласно указу, госсекретарь, помимо прежних функций, по поручению президента теперь может представлять его интересы при общении с политическими партиями, координировать деятельность государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, Национального совета общественного доверия и Совета по молодежной политике.

5 января на должность госсекретаря Казахстана был назначен Ерлан Карин, который ранее работал помощником главы государства.