СМИ: Киев получил от Варшавы предложение безвозмездной военно-технической помощи

ВАРШАВА, 31 января. /ТАСС/. Польские власти передали украинской стороне предложение об оказании безвозмездной военно-технической поддержки. Об этом информировала в понедельник газета " Речь Посполита " со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Украинское оборонное ведомство информировало "Речь Посполиту", что Киев <...> получил от польского Минобороны предложение безвозмездной военно-технической помощи", - написало издание. По данным газеты, в ближайшее время состоятся телефонные переговоры министров обороны двух стран.

В интервью польской газете министр обороны Украины Алексей Резников отметил сильную политическую поддержку, которую Варшава оказывает Киеву. Но военной помощи до сих пор не было. "На сегодняшний день мы не получили ничего. У нас долгая история польской гуманитарной помощи, но если говорить о военной поддержке, то таких поставок пока не было", - указал он.

По мнению Резникова, это связано с тем, что он пока не знаком с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком. За последние месяцы они даже ни разу не разговаривали по телефону.

В пятницу США доставили на Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. Ранее из США уже прибыло несколько бортов с вооружением. Как сообщил накануне Резников, на следующей неделе Киев ожидает продолжения поставок из Вашингтона.

Агентство РБК-Украина сообщило в пятницу со ссылкой на источник в украинском министерстве обороны, что США в общей сложности планируют отправить на Украину военную помощь примерно на 200 млн долларов 45 авиарейсами. Это, в частности, боеприпасы, противотанковые средства, стрелковое оружие и др.