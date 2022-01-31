В ЛНР сообщили о подготовке Киевом информационной кампании против республик Донбасса и РФ

ЛУГАНСК, 31 января. /ТАСС/. Украинские спецслужбы при поддержке западных разведок готовят информационную кампанию с целью обвинения народных республик Донбасса и России в агрессии против Украины. Об этом заявил в понедельник начальник управления народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко.

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"Нашей разведке удалось получить достоверные сведения о разработке украинскими специальными службами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием Crushing Sword. Целью данной кампании является введение в заблуждение мировой общественности и обвинение народных республик Донбасса и Российской Федерации в агрессии против Украины", - цитирует Лещенко Telegram-канал народной милиции ЛНР.

По его словам, Киев готовит постановочные телесюжеты о якобы развязанных республиками Донбасса и Россией военных действиях против Украины, а также о жителях Донбасса, которые просят "освободить их от российского гнета".

"На первом этапе информационной кампании с началом агрессии со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) запланирован выпуск в телевизионный эфир заранее подготовленных постановочных видеосюжетов о якобы начале военных действий против Украины со стороны народных республик и Российской Федерации", - говорится в заявлении Лещенко.

"Планируется [Киевом] выпуск в телеэфир постановочных видеосюжетов, в которых специально подготовленные граждане от лица мирных жителей будут рассказывать об "ужасах войны" и просить "освободить их от российского гнета", - уточняется в сообщении.

По словам Лещенко, Киев хочет убедить мировую общественность в правомерности действий ВС Украины, якобы освобождающих Донбасс от террористов.

"Украинские пропагандисты предполагают демонстрировать успехи украинской армии в якобы успешном отражении мнимой агрессии народных республик, а также проведении наступления на Донбасс. По замыслу, международная общественность и население Украины должны будут убедиться в правомерности действий ВСУ, якобы освобождающих Донбасс от террористов. Гибель мирных жителей народных республик будет представляться как уничтожение террористов", - указано в заявлении.