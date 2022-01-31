СМИ: не менее 17 человек пострадали в теракте на юго-западе Пакистана

ИСЛАМАБАД, 31 января. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек получили ранения в воскресенье в результате взрыва гранаты при нападении экстремистов в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом в понедельник сообщила газета Doon со ссылкой на полицию.

По ее данным, инцидент произошел в городе Дера Аллах Яр, расположенном на востоке провинции, где злоумышленники на мотоцикле бросили в толпу ручную гранату. В результате взрыва 17 человек, в том числе два сотрудника дорожной полиции, получили ранения.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Четверо из них находятся в критическом состоянии, уточняет издание.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

В последние месяцы в Белуджистане сохраняется напряженность из-за активизации националистических и сепаратистских группировок, выступающих против мер правительства Пакистана по укреплению централизации страны. Вылазки экстремистов создают угрозу безопасности расположенного в этой провинции морского порта Гвадар, который считается одним из ключевых объектов китайского глобального проекта "Один пояс - один путь".