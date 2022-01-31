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Олимпиада-2022 в Пекине
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Токаев примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине

НУР-СУЛТАН, 31 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.

"4-5 февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Кроме того, программа визита включает переговоры президента Казахстана с лидером Китая", - написал он на своей странице в Facebook.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыОлимпиада-2022 в Пекине
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