НУР-СУЛТАН, 31 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.

"4-5 февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Кроме того, программа визита включает переговоры президента Казахстана с лидером Китая", - написал он на своей странице в Facebook.