СМИ: Нью-Дели и Манила ведут переговоры о поставке новой партии ракет BrahMos

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 января. /ТАСС/. Индия и Филиппины ведут переговоры о поставке новой партии ракетных комплексов BrahMos. Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщает газета The Hindu.

"Нью-Дели приступил к переговорам с Манилой о поставках филиппинской армии новой партии ракет BrahMos. Продолжение поставок этих ракетных комплексов усилит оборонное взаимодействие с Филиппинами и укрепит позиции Индии на мировом рынке оружия", - заявили источники.

28 января Министерство обороны Индии проинформировало на своем сайте о подписании контракта на поставку Филиппинам трех наземных ракетных комплексов BrahMos на сумму $375 млн. По условиям сделки Индия обучит филиппинских операторов управлению комплексами, а также окажет логистическую поддержку.

Ранее в январе глава Министерства национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана сообщил о согласовании Индией и Филиппинами условий сделки по приобретению комплексов BrahMos. По его словам, проект контракта был предложен в 2017 году. В 2020 году его утвердила администрация президента Филиппин Родриго Дутерте.

Сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. Она разработана российским "НПО машиностроения" и Индийской организацией оборонных исследований и разработок. Ее первый испытательный пуск состоялся в 2001 году.