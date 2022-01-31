Партия Саакашвили заявила о прекращении парламентского бойкота

ТБИЛИСИ, 31 января. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, прекращает бойкот работы в парламенте, объявленный в июле 2021 года. Об этом в понедельник на брифинге заявила председатель фракции Хатия Деканоидзе.

"Еще в субботу на встрече мы приняли решение о том, что фракция "Единое национальное движение - "Сила в единстве" примет участие в работе весенней парламентской сессии и прекратит бойкот", - сказала Деканоидзе.

Весенняя сессия парламента откроется во вторник. Партия "Единое национальное движение", которая представлена в 150-местном законодательном органе 30 депутатами, объявила бойкот в июле 2021 года, после того как защитники традиционных ценностей в Тбилиси избили работников СМИ, планировавших освещать акцию сторонников ЛГБТ-сообщества.