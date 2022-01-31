Представитель ЕС призвал Приштину выполнить Брюссельские соглашения

БЕЛГРАД, 31 января. /ТАСС/. Специальный представитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак призвал Приштину выполнить условия Брюссельских соглашений и создать Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ). Об этом сообщил в понедельник портал Kosovo Online.

"Наша позиция очень ясна - мы ожидаем, что Косово и Сербия выполнят все предыдущие соглашения. ССМ - не единственный вопрос, это один из вопросов. У нас есть список вещей, который Косово должно выполнить и который должна применить Сербия, ССМ - вопрос, о котором больше всего говорится. Как я сказал, соглашения, достигнутые в прошлом, должны применяться, но я хочу, чтобы этот процесс был серьезным", - заявил Лайчак.

В то же время представитель ЕС подчеркнул, что ССМ не должно быть аналогом Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. "В то же время мы не хотим вторую Республику Сербскую. Никто разумный, особенно с учетом текущей ситуации в Боснии и Герцеговине, не предложил бы что-то подобное", - сказал Лайчак.

Специальный представитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак вместе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэлем Эскобаром прибыли в непризнанное Косово с трехдневным визитом. Ожидаются переговоры с властями непризнанного образования и лидерами политических партий. После этого Лайчак и Эскобар посетят Белград.

Автономный сербский край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза. Брюссельские соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной были заключены 19 апреля 2013 года. В соответствии с ними в непризнанном Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что неспособность Брюсселя помочь в разрешении ситуации в Косове и заставить косоваров выполнить обязательства по созданию ССМ демонстрирует "импотенцию Евросоюза".