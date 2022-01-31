Вице-канцлер Австрии: санкции ЕС при необходимости должны включать "Северный поток - 2"

ВЕНА, 31 января. /ТАСС/. Санкции Евросоюза против России в случае необходимости должны включать вопрос эксплуатации "Северного потока - 2". Об этом заявил вице-канцлер Австрии и лидер австрийских "Зеленых" Вернер Коглер.

По словам Коглера, "Северный поток - 2" относится к повестке европейской внешней политики, при этом партнеры по австрийской правительственной коалиции - "Зеленые" и Австрийская народная партия - расставляют разные акценты в отношении этого газопровода. Он обратил внимание, что этот газопровод еще не запущен в эксплуатацию и незаполненность европейских газовых хранилищ газом в настоящее время вызвана другими причинами. "Мы до сих пор жили без него ["Северного потока - 2"]", - подчеркнул вице-канцлер.

"Но в конечном итоге дойдет до того, - это оценка "Зеленых", - что Австрия в европейском взаимодействии и [Европейский] союз должны договориться прежде всего с Германией. И тенденция, - я это приветствую, - определенно идет в том направлении, что если угрожать санкциями, то надо угрожать правдоподобно, тогда он ["Северный поток - 2"] должен быть включен в них [санкции], - сказал Коглер в эфире телеканал ORF 2 в ответ на вопрос об отношении к отказу от "Северного потока - 2" на случай эскалации на Украине. Запись передачи была опубликована в понедельник.

Власти Австрии в свете дискуссии в Европе о возможном вторжении России на Украину ранее заявляли, что газовые санкции ЕС против России могут навредить самой Европе. В австрийском правительстве отмечали, что "Северный поток - 2" не может быть использован для угроз в адрес России, поскольку этот газопровод еще даже не запущен.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.