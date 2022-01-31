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Глава администрации Алма-Аты Сагинтаев освобожден от должности

На его место назначен экс-председатель Нацбанка Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН, 31 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Бакытжана Сагинтаева от должности главы администрации (акима) Алма-Аты. На его место назначен экс-председатель Национального банка Ерболат Досаев. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

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"Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы, освободив от должности председателя Национального банка Республики Казахстан", - говорится в указе президента.

Указом главы государства Сагинтаев освобожден от должности главы администрации города Алма-Аты в связи с переходом на другую работу.

51-летний Досаев занимал должность председателя Национального банка Казахстана с февраля 2019 года. В разные годы работал заместителем премьер-министра Казахстана, председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", министром национальной экономики.

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