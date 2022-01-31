Политолог считает, что "большая игра" Вашингтона нацелена на Москву и Пекин

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. "Большая игра", затеянная Вашингтоном вокруг расширения НАТО на восток вкупе с кризисом на Украине, касается стабильности, безопасности и мира на всем евразийском пространстве, а в более широком плане она нацелена и на Россию, и на Китай. Об этом заявил ТАСС в понедельник Вань Чэнцай, эксперт Центра исследования мировых проблем при агентстве Синьхуа.

"Соединенные Штаты рассматривают происходящие в мире огромные перемены как большую игру великих держав. Для самих США острие этой игры прежде всего нацелено на Россию и Китай", - отметил китайский политолог. Сейчас, считает он, "игра" между Вашингтоном и Москвой сосредоточилась на том, продолжится ли расширение НАТО на восток и как будет решаться кризис на Украине.

"Результаты этой игры нельзя недооценивать, поскольку они могут в дальнейшем оказать влияние на формирование новой модели мироустройства", - подчеркнул собеседник.

Соединенные Штаты должны выполнить обещание НАТО не расширяться на восток

НАТО, напомнил Вань Чэнцай, является продуктом холодной войны. Организация Варшавского договора, во главе которой стоял Советский Союз, прекратила свое существование в 1990 году, вслед за тем распался и сам СССР. Казалось бы, следовало распустить и НАТО. Однако НАТО не только не распалась, но и в нарушение собственных обещаний не расширяться на восток после воссоединения Германии продолжала увеличивать число участников, включая не только прежних восточноевропейских союзников Советского Союза, но и три бывшие советские республики.

"Что еще более серьезно для России, так это то, что Соединенные Штаты не остановились на этом, пытаясь теперь поглотить страны СНГ, прежде всего Украину, на большом протяжении граничащую с РФ, приближая тем самым военные базы к дверям России", - продолжил политолог.

"Естественно, России трудно смириться с ситуацией, которая напрямую угрожает ее безопасности", - констатировал он. Если интересы безопасности России не будут поняты и соблюдены, а НАТО продолжит расширяться на восток, то, убежден Вань Чэнцай, "Россия обязательно примет контрмеры, которые сочтет необходимыми". В таком случае нормализовать российско-американские отношения будет трудно.

"Если у Соединенных Штатов есть искреннее намерение действительно улучшить российско-американские отношения, то расширение НАТО на восток должно быть остановлено", - констатировал Вань Чэнцай.

Минские соглашения - ключ к решению украинского кризиса

Проблема Украины изначально является внутренним украинским вопросом, отметил Вань Чэнцай. Однако, по его словам, "все усложнило сильное вмешательство США". Более того, Вашингтон теперь даже заявляет, что это Китай должен сказать России, что, мол, не нужно "вторгаться" на Украину.

"Этот дипломатический трюк Соединенных Штатов на самом деле не направлен на ослабление напряженности, но подразумевает три неблаговидных мотива", - считает политолог. "Во-первых, как говорят в Китае, "ласка свидетельствует свое уважение петуху на Новый год", то есть под благовидным предлогом попытаться вбить клин в китайско-российские отношения, пристегивая Китай к американскому давлению на Россию", - пояснил он.

Во-вторых, продолжил Вань Чэнцай, США хотят "пририсовать змее ноги". Иначе говоря, для США нет никакой необходимости направлять какое-то послание России через Китай. Хотя отношения между Россией и Соединенными Штатами напряженные, дипломатические каналы между двумя странами на всех уровнях работают гладко, нет необходимости прибегать в общении к посредничеству Китая. Кроме того, Россия и Украина очень хорошо знают друг друга и могут поговорить напрямую в любое время, без услуг третьей стороны.

В-третьих, отметил политолог, новые минские соглашения, достигнутые Россией, Украиной, Францией и Германией в рамках "нормандских переговоров", являются ключом к урегулированию украинского кризиса. Соединенные Штаты игнорируют эти договоренности и пытаются создать иной формат, который находился бы под управлением США и соответствовал бы американским интересам, считает Вань Чэнцай.

"Если новая метода не будет включать основное содержание минских соглашений, Россия не сможет ее принять, ибо России некуда отступать, позади Москва", - резюмировал Вань Чэнцай.