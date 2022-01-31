В Белоруссии признали экстремистской всю информпродукцию правозащитного центра "Весна"

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Информационная продукция лишенного ранее в Белоруссии государственной регистрации правозащитного центра "Весна" признана экстремистской. Об этом сообщило в понедельник в своем Telegram-канале Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики.

"Судом Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь вся информационная продукция центра "Вясна" ["Весна"], ее аналоги во всех социальных сетях, мессенджерах и других ресурсах признаны экстремистскими материалами", - отмечается в сообщении ведомства.

В декабре минувшего года белорусским судом экстремистским материалом был признан контент Telegram-канала "Весны".

В ГУБОПиК МВД обратили внимание на то, что "хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы, чаты и другие ресурсы, признанные экстремистскими, преследуются по закону".