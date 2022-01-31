США сняли ограничения на выход с военных баз в Японии

ТОКИО, 31 января. /ТАСС/. Американское командование в понедельник сняло ограничения на выход военнослужащих с баз на территории Японии, которые были введены до конца января из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Мы были проинформированы, что меры будут сняты по истечении срока их действия (31 января - прим. ТАСС). Мы продолжим тесно сотрудничать с американской стороной с целью тщательной реализации мер против инфекции", - сказал он. При этом военнослужащие США в обязательном порядке должны будут носить маски за пределами баз и соблюдать ограничения, которые вводят местные муниципалитеты в рамках профилактики распространения коронавируса.

В то же время губернатор самой южной префектуры Окинава Дэнни Тамаки уже потребовал, чтобы запрет покидать военные объекты был продлен, поскольку эпидемическая ситуация еще не до конца стабилизировалась. На Окинаве сконцентрирована основная часть американского военного контингента в Японии.

Резкий рост заражений коронавирусом был выявлен в конце декабря на нескольких американских объектах, включая базу морской пехоты Кэмп-Хансен на Окинаве и авиабазу Ивакуни на главном японском острове Хонсю. Инфекцию туда занесли военнослужащие, недавно переброшенные в Японию в рамках ротации. Как выяснилось, они не проходили ПЦР-тесты до и после переезда, поскольку были вакцинированы. Однако сейчас это требование вновь действует.

В общей сложности за этот месяц количество инфицированных коронавирусом на базах США в Японии превысило 7 тыс. человек.