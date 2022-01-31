Минобороны Испании заявило, что Мадрид никогда не собирался отправлять военных на Украину

МАДРИД, 31 января. /ТАСС/. Правительство Испании никогда не рассматривало возможность отправки своих военных на Украину на фоне напряженности вокруг этой страны. Соответствующее заявление сделала в понедельник министр обороны королевства Маргарита Роблес в интервью радиостанции Onda Cero.

По ее словам, "существует полное единогласие НАТО" по ситуации вокруг Украины, которая должна быть урегулирована с помощью дипломатии. "В [уставе] НАТО есть пятая статья, - напомнила глава ведомства. - Когда происходит агрессия в отношении одной из стран - союзниц, все остальные должны ответить".

"Но в этом случае Украина - это не государство, которое принадлежит НАТО, - добавила Роблес. - И этот сценарий о том, чтобы на Украине были бы испанские войска, вообще никогда не рассматривался".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.