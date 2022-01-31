Новый председатель Мюнхенской конференции выступил за поставки оружия Украине

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Новый председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, полномочия к которому перейдут в феврале, выступил за поставки Германией оружия Украине и переосмысление позиции по "Северному потоку - 2". Такое мнение бывший постпред ФРГ при ООН и экс-советник бывшего канцлера Ангелы Меркель выразил в интервью, опубликованном в понедельник в газетах Rheinische Post и General-Anzeiger.

По мнению Хойсгена, власти ФРГ идут по пути наименьшего сопротивления, указывая на действующие в ФРГ строгие правила экспорта вооружений. С одной стороны, Германия в свете своей истории занимает очень сдержанную позицию в этих вопросах, сказал он. "Одновременно мы экспортируем точно так же с отсылкой на нашу историю самые современные подводные лодки в Израиль", - напомнил он. Хойсген утверждал, что якобы по праву возникает вопрос, не должна ли Германия по той же причине поставлять оружие Украине.

Одновременно бывший советник Меркель выступил за переосмысление вопроса о запуске проекта "Северный поток - 2". "Если российские войска вторгнутся на Украину, то "Северный поток - 2" нельзя запускать, как будто ничего не случилось", - считает он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.