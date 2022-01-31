Президент Словакии поручила главе Минобороны подписать военный договор страны с США

ПРАГА, 31 января. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова, несмотря на протесты общественности, поручила правительству реализовать процесс заключения соглашения о военном сотрудничестве Братиславы с США. Министру обороны республики Ярославу Надю ею поручено подписать данный документ. Об этом ТАСС в понедельник сообщил высокопоставленный источник из ближайшего окружения главы словацкого государства.

"Президент республики поручила министру обороны подписать от имени Словакии соглашение о военном сотрудничестве с США, проект которого 12 января единогласно одобрило наше правительство", - отметил источник.

Чапутова ранее отказалась направить в Конституционный суд (КС) Словакии проект документа. Президента призвали провести экспертизу соглашения в КС на соответствие законам республики спикер словацкого парламента Борис Коллар, парламентская оппозиция и партии, не входящие в высший законодательный орган.

"Если бы президент направила соглашение в КС, то этим шагом она бы успокоила ситуацию", - подчеркнул Коллар.

Американские ВС в случае заключения соглашения смогут использовать авиабазы Малацки-Кухиня (запад) и Слиач (центральная часть), а также другие военные объекты в Словакии. Армия республики сможет получать в обмен финансирование из США. Документ планируется подписать сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления.

План жестко критикуют многие политики и общественность Словакии. Лидер социал-демократов, бывший премьер Роберт Фицо убежден, что единственной целью соглашения является приближение ВС США к границе России. Министр иностранных и европейских дел Иван Корчок заверял 12 января, что американцы без согласия Братиславы не смогут создавать свои военные объекты и перебрасывать военнослужащих в республику.