Замглавы ЕК: ситуация вокруг Украины создает негативные последствия для экономики страны

РИГА, 31 января. /ТАСС/. Напряженность в отношениях между Украиной и Россией создает негативные последствия для экономики Украины. Такое мнение высказал замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, который в понедельник посетит с визитом Киев.

"Евросоюз оказывает всестороннюю поддержку Украине - как политическую, так и финансовую. Фактически цель моего визита в Киев - детально обсудить новую программу макрофинансовой помощи, которую мы предложили Украине в размере €1,2 млрд, и дополнительную грантовую поддержку в размере €120 млн. Ясно, что Украину в этой сложной ситуации нужно поддерживать", - сказал он в понедельник в интервью Латвийскому телевидению.

По его словам, финансовая помощь, которую ЕС предоставляет Украине, предназначена не для конкретных целей. "Сейчас проблема в том, что даже если не говорить обо всех военных аспектах, сам факт того, что Россия стянула армию к границе с Украиной и есть эти угрозы нападения, это создает негативные последствия для экономики Украины: инвесторы уходят, не инвестируют в ценные бумаги Украины. Поэтому, с одной стороны, это финансовая поддержка со стороны ЕС, а с другой - сигнал для инвесторов, что ЕС продолжает поддерживать Украину и что они тоже могут продолжать вкладывать", - указал он.

Евросоюз выделит Украине €1,2 млрд в связи с конфликтом в стране, а также готовит новый пакет макрофинансовой помощи, сообщила 24 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Глава ЕК также напомнила, что ЕС, его страны - члены и институты с 2014 года уже выделили Украине более €17 млрд помощи.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении РФ на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". При этом он не исключил, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины и предупредил, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.

При этом Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося "военного освоения" территории Украины Североатлантическим альянсом. Прошло несколько раундов переговоров, на личной встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава МИД РФ Сергей Лавров еще раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.