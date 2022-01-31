Суд по вопросу выдачи Чехией россиянина Франчетти Украине состоится 10 февраля

ПРАГА, 31 января. /ТАСС/. Городской суд Праги на заседании в формате видеоконференции 10 февраля рассмотрит дело гражданина РФ Александра Франчетти, выдачи которого добивается Украина. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в секретариате суда.

"Заседание по делу [гражданина РФ] Франчетти запланировано на 10 февраля, - отметили в суде. - Оно состоится в формате видеоконференции".

Решение провести судебное заседание в формате видеоконференции связано с действующими в республике социальными ограничениями в связи с коронавирусом. В зале заседаний, где будет слушаться дело о выдаче россиянина киевским властям, смогут находиться судья, сотрудники суда, представители прокуратуры и адвокаты Франчетти. Сам он будет участвовать в нем через установленную в тюремной камере видеокамеру. Его содержат в пражской тюрьме Панкрац.

Дело Франчетти недавно поступило в суд из городской прокуратуры Праги, где, как проинформировал ее пресс-секретарь Алеш Цимбала, не обнаружили препятствий для экстрадиции россиянина на Украину. Если пражский суд удовлетворит запрос киевских властей, то его вердикт может быть опротестован в Верховном суде. Между тем окончательное решение вопроса остается в компетенции министра юстиции Чехии, который самостоятельно определяет допустимость экстрадиции по запросу иностранного государства.

Киевские власти обвиняют Франчетти в антигосударственной деятельности. На Украине ему грозит восемь лет заключения.

Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщил ТАСС 16 января, что защита Франчетти может обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы запретить его выдачу киевским властям в связи с отсутствием гарантий соблюдения прав человека на Украине.

Дело Франчетти

Городской суд Праги 14 сентября 2021 года принял решение взять под стражу Франчетти, задержанного 12 сентября в столичном аэропорту, из опасений, что он может покинуть Чехию. По данным СМИ, задержание россиянина на основании выданного Киевом международного ордера на арест связано с его активным участием в 2014 году в событиях, приведших к воссоединению Крыма с Россией.

14 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство держит ситуацию с Франчетти на контроле. По ее словам, посольству России в Праге даны соответствующие указания, дипломаты наладили рабочее взаимодействие с представителями защиты, чешскими правоохранительными органами и дочерью Франчетти, которая находится в Чехии.