Глава МИД Франции не планирует поездку в Россию после посещения Украины

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан не планирует посетить Москву после поездки на Украину. Об этом сообщил в понедельник ТАСС дипломатический источник.

"Такая поездка не ожидается", - сказал собеседник агентства.

Ранее Ле Дриан сообщил, что он и его коллега из Германии Анналена Бербок посетят Украину 7 и 8 февраля.

В последнее время активизировались визиты глав дипломатий европейских стран в Москву. В частности, 18 января российскую столицу посетила глава МИД ФРГ, при этом 17 января состоялся ее визит на Украину. На ближайшие недели запланирован визит в Москву главы МИД Великобритании Лиз Трасс. Кроме того, в середине февраля Москву посетит глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау. Обоим визитам будут предшествовать поездка на Украину.