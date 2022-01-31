Минобороны Украины: военкоров Запада нет в стране, потому что он не верит во "вторжение"

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Отсутствие военных корреспондентов среди множества западных журналистов, желающих получить аккредитацию для работы в Донбассе, свидетельствует о том, насколько серьезно Запад сам верит в угрозу "вторжения" на Украину. Такое мнение выразил министр обороны Украины Алексей Резников в опубликованном в понедельник интервью изданию "Левый берег".

"Есть <...> один интересный момент для анализа: сейчас вроде бы время, когда наши партнеры чуть ли не завтра уже ожидают вторжения полномасштабного. Тех же иностранных журналистов из США, из Британии, Франции, Германии и так далее - около 400 анкет на рассмотрении для получения аккредитации - направляют в зону проведения ООС (силовой операции на востоке Украины - прим. ТАСС). При этом нет военных журналистов. Как вы думаете, позволило бы любое государство своим гражданам рисковать так, если бы была реальная опасность тех масштабов, которые они предполагают?" - задался вопросом украинский министр.

Он считает, что "сегодня в интересах многих стран держать Украину на первых страницах". "Как говорил в свое время Збигнев Бжезинский, известный советник нескольких президентов Соединенных Штатов, геополитика - большая шахматная доска. Так вот, мы с вами сегодня - несколько ячеек на той шахматной доске. Но играют в шахматы не два игрока, а больше. А медиа реагируют, потому что это стало трендом - они зашли на этот путь и не могут с него сойти, потому что нужно, чтобы потребитель заходил на страницу, щелкал, смотрел, читал", - сказал Резников.

По словам министра, "испуг - одна из самых мощных эмоций, когда человеком легко манипулировать". "А вот цель манипуляции и результат, который стремятся по этому поводу получить, у каждой страны свои. Еще раз повторяю: мы являемся объектом <...> многих внутренних повесток дня. Это значит, что мы имеем абсолютно холодную голову, [чтобы] мудро оценивать факты, сравнивать их с данными других разведок. Но оценку мы даем сами, потому что ведем эту войну уже восьмой год", - сказал Резников.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении РФ на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". При этом он не исключил, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины и предупредил, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия. При этом Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося "военного освоения" территории Украины Североатлантическим альянсом. Прошло несколько раундов переговоров, на личной встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава МИД РФ Сергей Лавров еще раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.