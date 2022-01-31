Министр обороны Украины заявил, что удивлен позицией ФРГ по поставкам оружия

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Германию перестать блокировать поставки оружия Киеву через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency, Агентство НАТО по поддержке и закупкам) и изменить позицию относительно предоставления военно-технической помощи Украине.

"Что касается Германии. Я удивлен, что новое правительство не изменило свою позицию относительно предоставления именно военно-технической помощи Украине. Я пока не говорю о гуманитарной или о лечении наших военных. Я считаю несправедливым, что, когда речь идет о достройке "Северного потока - 2", официальные лица Германии продолжают декларировать, что помогать Украине не нужно, [а нужно] скорее, предоставить ей возможность защищаться", - сказал Резников в опубликованном в понедельник интервью изданию "Левый берег".

По словам министра, Украина не просит непосредственно Берлин о поставках. "Мы не говорим, что Германия должна нам что-то продать или подарить. Нет. Просто перестаньте блокировать возможность публично, легально, открыто приобретать необходимые нам средства защиты и оружие через агентство NSPA. Это такой Amazon, куда мы заранее платим деньги, а затем проходим все процедуры проверки. В NSPA есть наблюдательный совет, где каждая страна - партнер НАТО принимает решение по процедуре молчаливого согласия", - пояснил Резников.

Он напомнил, что весной прошлого года Германия воспользовалась своим правом и письменно объявила о прекращении такой процедуры. "Это не предоставление разрешения. Германия блокировала для нас именно снайперские комплексы Barrett американского производства. Но ее выход из процедуры молчаливого согласия привел к блокированию всего крупного пакета наших потребностей, включая антидроновые ружья литовского производства, необходимые для того, чтобы блокировать работу беспилотников", - подчеркнул Резников.

При этом он опроверг информацию, что Украина обращалась к Германии с просьбой передать в дар 5 тыс. военных касок, о чем ранее заявило правительство ФРГ. "Мы точно не просили у них каски. Я думаю, они пытаются найти какой-нибудь вариант, чтобы сгладить ситуацию, в которой выглядят не лучшим образом", - сказал Резников.

Весной 2021 года власти ФРГ использовали в НАТО механизм, чтобы не допустить продажу оружия Киеву, наложили вето, блокировав поставки 90 американских винтовок Barrett M82 и 20 антидроновых ружей EDM4S-UA из Литвы. Украина их запросила в начале 2021 года через NSPA. Но представители Германии и Нидерландов в совете агентства выступили против, причем последние, по информации издания Bild, сделали это под нажимом Берлина.