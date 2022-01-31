Катар и Великобритания обсудили взаимодействие по Афганистану и Ирану

КАИР, 31 января. /ТАСС/. Помощник главы МИД Катара, официальный представитель этого ведомства Лолва бинт Рашид аль-Хатер встретилась в понедельник с находящимся в Катаре заместителем главы британского МИД Джеймсом Клеверли. Соответствующее заявление распространило внешнеполитическое ведомство эмирата в Twitter.

Как отмечается, в ходе переговоров стороны обсудили "укрепление двусторонних отношений в том, что касается афганского досье и переговоров по ядерной сделке с Ираном, и обменялись мнениями о важнейших событиях в регионе и мире".

Кроме того, стороны затронули ход подготовки к первому заседанию катарско-британского стратегического диалога, проведение которого запланировано в марте текущего года в Соединенном Королевстве.