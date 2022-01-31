Минобороны Украины: в стране нет потребности в мобилизации в связи с отсутствием угрозы

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сейчас у страны нет потребности в мобилизации, поскольку нет угрозы.

"Потребности в мобилизации, с точки зрения угрозы, сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет", - сказал Резников в опубликованном в понедельник интервью изданию "Левый берег".

По его словам, военное ведомство "будет двигаться другим способом". "Будем работать с формированием Сил территориальной обороны (СТрО). Их будут учить, будут нормальные полевые учения. И первую учебу мы начнем с председателей ОГА (областных госадминистраций), РГА (районных госадминистраций), плюс КГГА (Киевская городская госадминистрация), конечно", - рассказал министр.

Резников уточнил, что на Украине образовано четыре сектора: север, юг, восток и запад. "Так же разделены и командование сил территориальной обороны. Начнем с севера, соберем все области плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как что делать. Затем будет восток, юг и запад", - отметил министр.

О территориальной обороне

1 января 2022 года на основании закона "Об основах национального сопротивления" Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. Формирование подразделений СТрО планируется завершить к 15 февраля. Закон предусматривает, что они будут действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где происходят боевые действия. Предполагается, что в СТрО будут входить военнослужащие, которые постоянно будут нести службу, и резервисты, получающие денежное вознаграждение за год по итогам участия в учениях, но продолжающие работать на своих основных работах. Вступить в СТрО могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет независимо от пола или наличия военного опыта.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.