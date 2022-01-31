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AFP: Афросоюз приостановил членство Буркина-Фасо после военного переворота

ЭКОВАС ранее выступила с осуждением путча в Буркина-Фасо

ПРЕТОРИЯ, 31 января. /ТАСС/. Африканский союз (АС) в понедельник объявил о приостановке членства в АС Буркина-Фасо, где 24 января был совершен военный переворот. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление Совета мира и безопасности организации.

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"Совет решил <...> приостановить членство Буркина-Фасо во всех видах деятельности АС до реального восстановления конституционного порядка в стране", - цитирует заявление AFP.

Ранее с осуждением путча в Буркина-Фасо выступила крупнейшая региональная организация стран Западной Африки - ЭКОВАС.

Военные захватили власть в Буркина-Фасо 24 января и отстранили президента Рока Марка Кристиана Каборе. Они заявили по радио, что вся власть перешла в руки "Патриотического движения за охрану и восстановление" (ПДОВ), которое возглавляет подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они также объявили, что президентство Каборе, занявшего пост в 2015 году, завершилось. Военные обвинили его в неспособности объединить народ и эффективно противостоять угрозам в области безопасности.

Военные объявили также о приостановке действия конституции, роспуске правительства и парламента, закрытии сухопутных и воздушных границ страны. На всей территории страны введен комендантский час, который действует с 21:00 до 05:00.

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