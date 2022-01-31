ЕС фокусируется прежде всего на диалоге с РФ, несмотря на подготовку новых санкций

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Евросоюз фокусируется прежде всего на диалоге с Россией, несмотря на разработку новых санкций на случай гипотетической агрессии против Украины. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"ЕС в настоящее время находится на той стадии, на которой мы пытаемся через диалог с Россией добиться результата. Если дипломатия не сработает, то мы готовы к санкциям, работа над которыми уже заметно продвинулась. Но мы фокусируемся сейчас на дипломатическом треке", - сказал он.

Говоря о санкциях, Стано отметил, что ЕС "рассматривает все опции". "Мы не будем углубляться в детали сейчас. Все будет зависеть от действий России", - добавил он.

Ранее в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в своем еженедельном блоге, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны. По мнению Борреля, "Россия ведет войну нервов", и ЕС "делает все возможное, чтобы дипломатия работала, используя все возможные пути".

Евросоюз последние несколько недель грозится новыми санкциями в отношении России в случае "вторжения на Украину". Как заявляет регулярно руководство ЕС, Брюссель уже приступил к разработке потенциальных ограничительных мер в отношении Москвы.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.