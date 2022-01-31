МИД Польши выразил готовность к наплыву беженцев из Украины в случае военного конфликта

ТАЛЛИН, 31 января. /ТАСС/. Власти Польши готовы столкнуться с наплывом беженцев из Украины в случае, если в этой стране начнется военный конфликт. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Эвой-Марией Лийметс.

"Мы готовы к худшему", - сказал он, отвечая на вопрос о потенциальном конфликте и наплыве беженцев из Украины.

"У Польши сложилась длительная традиция польского гостеприимства, если говорить о реально требующих нашей помощи беженцах", - подчеркнул министр. "На данный момент у нас более 1 млн украинцев, живущих и работающих в Польше", - указал он.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.