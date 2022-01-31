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Польша приняла решение передать Украине оборонительное вооружение

Польша приняла решение передать Украине оборонительное вооружение - Бюро нацбезопасности.

Теги
УкраинаПольша
Кризис на Украине
Reuters: глава Минобороны Венгрии не видит необходимости в размещении сил НАТО в стране
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что НАТО не будет размещать свои военные силы на Украине
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