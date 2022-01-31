Польша приняла решение передать Украине оборонительное вооружение

Кризис на Украине

Reuters: глава Минобороны Венгрии не видит необходимости в размещении сил НАТО в стране

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что НАТО не будет размещать свои военные силы на Украине

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