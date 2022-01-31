FT: США подготовили санкции против членов советов директоров госкомпаний РФ

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, причем рестрикции также могут коснуться их жен и детей. Как сообщила в понедельник британская газета "Файнэншл таймс" со ссылкой на источники, ограничительные меры будут приняты в случае якобы возможного "российского вторжения" на Украину.

"Физические лица, которых мы определили [для включения в санкционный список[, близки к Кремлю и играют роль в процессе принятия правительственных решений или как минимум имеют отношение к дестабилизирующему поведению Кремля", - утверждал чиновник вашингтонской администрации, слова которого приводит издание.