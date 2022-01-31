{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВД Белоруссии опубликовало видео с признанием россиянки Цвикевич в участии в протестах

В Следственном комитете Белоруссии пока не говорят о том, предъявлено ли гражданке РФ обвинение

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Видео с признанием россиянкой Верой Цвикевич своего участия в несогласованных мероприятиях после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году было опубликовано в понедельник Главным управлением по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики в его Telegram-канале.

"В августе 2020 года я участвовала в несанкционированных митингах на территории Минска, участвовала в сцепках на проезжей части. В своих действиях я полностью раскаиваюсь и всем людям советую не принимать участия в таких мероприятиях", - сказала Цвикевич.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве будут следить за судьбой россиянки Веры Цвикевич, задержанной в Белоруссии. Позднее стало известно, что гражданку РФ в следственном изоляторе посетил российский консул.

В Следственном комитете Белоруссии пока не говорят о том, предъявлено ли гражданке РФ обвинение.

Теги
БелоруссияРоссия
Кризис на Украине
Reuters: глава Минобороны Венгрии не видит необходимости в размещении сил НАТО в стране
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что НАТО не будет размещать свои военные силы на Украине
Читать полностью