Кабмин ФРГ считает, что санкции против РФ введут при нарушении суверенитета Украины

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Сценарии, при которых могут быть введены санкции в отношении России, известны - это нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом заявил в понедельник журналистам на брифинге официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт.

"У правительства ФРГ совершенно однозначная позиция: за нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины последуют ясные и жесткие меры, а именно санкции", - сказал он.

Со своей стороны представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер отметил, что "известно, при каких сценариях придется об этом (санкциях - прим. ТАСС) подумать".

В последнее время в государствах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.