СМИ: в парламент Ирака передан список из 26 кандидатов на должность президента страны

КАИР, 31 января. /ТАСС/. Верховная национальная комиссия по отчетности и правосудию передала в Совет представителей (парламент) Ирака список из 26 кандидатов на должность президента страны, которого 7 февраля изберут члены законодательного органа. Об этом сообщил в понедельник местный телеканал Al Sumaria.

"Комиссия завершила проверку кандидатов на пост президента в соответствии с шестой статьей закона №10 от 2008 года [о функциях и полномочиях указанного органа]. Общее число претендентов на должность достигло 26", - цитирует телеканал представителя комиссии.

Ранее сообщалось, что необходимые бумаги для регистрации кандидатом, в частности, подал и действующий президент Ирака Бархам Салех от Патриотического союза Курдистана, однако полный список претендентов на президентское кресло пока не был обнародован.

Согласно статье 67 конституции арабской республики, президента страны избирает парламент большинством в две трети голосов от общего числа членов законодательного органа. Президент, который, согласно основному закону, должен быть не моложе 40 лет, занимает свою должность четыре года и может быть переизбран не более чем еще на один срок.

Новоизбранный президент выдаст коалиции большинства в Совете представителей нового созыва, сформированного по итогам состоявшихся в октябре прошлого года досрочных парламентских выборов, мандат на формирование правительства.