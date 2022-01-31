Джонсон поговорит с Путиным, после чего встретится с Зеленским на Украине

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает провести в понедельник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил журналистам представитель канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Отмечается, что на следующий день, 1 февраля, Джонсон совершит визит на Украину, в рамках которого встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. Вместе с руководителем британского правительства туда отправится глава МИД Лиз Трасс.

Ранее Джонсон заявил, что во время разговора с Путиным он хотел бы добиться деэскалации напряженности на российско-украинской границе. В премьерской канцелярии подчеркивали, что глава правительства по-прежнему считает важным "предпринимать дипломатические усилия в тандеме" с другими странами Запада для продолжения диалога с Россией и предотвращения якобы планируемого вторжения на Украину.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.