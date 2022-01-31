Белград заявил о выполнении своих обязательств по брюссельским соглашениям

БЕЛГРАД, 31 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил, что Белград в отличие от Приштины выполнил все свои обязательства по брюссельским соглашениям. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба сербского правительства.

"В брюссельском диалоге Белграда и Приштины были ясно оговорены обязательства, которые необходимо выполнить в процессе нормализации отношений. И если Белград свои обязательства выполнил, то Приштина открыто сообщает, что это им неинтересно", - заявил Селакович. Министр отметил, что визит специального представителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака вместе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэлем Эскобаром очень важен для диалога Белграда и Приштины, но неясно, "насколько он будет эффективным".

Селакович также указал, что с момента прихода премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти существенного диалога между Белградом и Приштиной нет. "Существенному диалогу мешает отсутствие какой-либо заинтересованности и воли Приштины делать то, о чем было ранее договорено и что является их обязательством. Они должны были сформировать ССМ (Сообщество сербских муниципалитетов - прим. ТАСС) в соответствии с брюссельскими договоренностями. Белград свои обязательства выполнил, а Приштина ясно и открыто говорит, что не будет этого делать", - подчеркнул министр.

Специальный представитель ЕС по Западным Балканам Лайчак вместе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эскобаром прибыли в непризнанное Косово с трехдневным визитом. Ожидаются переговоры с властями непризнанного образования и лидерами политических партий. После этого Лайчак и Эскобар посетят Белград, где, по словам Селаковича, обсудят среди прочих тем и проведение сербских парламентских и президентских выборов 3 апреля на территории Косово и Метохии.

Автономный сербский край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза. Брюссельские соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной были заключены 19 апреля 2013 года. В соответствии с ними в непризнанном Косове должно быть создано ССМ - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что неспособность Брюсселя помочь в разрешении ситуации в Косове и заставить косоваров выполнить обязательства по созданию ССМ демонстрирует "импотенцию Евросоюза".