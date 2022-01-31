Reuters: у берегов Нидерландов произошло столкновение судов

ГААГА, 31 января. /ТАСС/. Береговая охрана Нидерландов направляет спасательные катера и вертолеты для эвакуации 18 человек с судна, которое столкнулось с танкером во время шторма у берегов страны. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

Зарегистрированное на Мальте грузовое судно Julietta D, которое направлялось из Германии в Амстердам, столкнулось с танкером, перевозящим нефть и химические продукты.

Судно Julietta D потеряло управление и погружается в воду. Сообщается, что береговая охрана Нидерландов эвакуирует 18 человек экипажа. Спасательным работам препятствует шторм "Корри", который вызывает порывы ветра до 120 км/ч (75 миль в час) в Северном море.

На танкере ситуация остается стабильной.