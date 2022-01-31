Послы стран G7 опубликовали список приоритетов для сотрудничества с Украиной

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Реформа Конституционного суда, разработки в новых секторах энергетики и усиление корпоративного управления в оборонном секторе являются приоритетами сотрудничества стран G7 (Группа семи, "Большая семерка") с Украиной. Об этом сообщили в понедельник послы "семерки" в Twitter.

Приоритеты разделены на три больших блока: справедливые и устойчивые институции, процветающая экономика и безопасная страна. В блоке об институциях среди приоритетов выделяется, в частности, реформа Конституционного суда, реструктуризация Окружного административного суда Киева, повышение эффективности и независимости антикоррупционных органов.

Экономический блок среди прочего включает разработки в новых секторах энергетики, в частности зеленых водородных технологий и возобновляемых источников энергии. Также в приоритетах прозрачная приватизация и сотрудничество с международными финансовыми учреждениями.

В блоке о безопасности среди приоритетов указана реформа Службы безопасности Украины (СБУ) в современный орган контрразведки, поддержка запуска Бюро экономической безопасности, усиление корпоративного управления в оборонном секторе, дальнейшее внедрение закона "о национальном сопротивлении".

"Большая семерка" (G7) - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.