Премьер Венгрии заявил, что намерен во время визита в РФ добиться увеличения поставок газа

ВЕНА, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что во время запланированного на 1 февраля визита в Россию рассмотрит с российским президентом Владимиром Путиным весь спектр венгерско-российских отношений. При этом Будапешт нацелен на сбалансированные экономические отношения с Москвой, заявил Орбан радиостанции Radio Kossuth. Текст его выступления официально распространил в понедельник офис международных связей венгерского правительства.

"Я поеду к президенту [России Владимиру Путину], как это уже было каждый год - за исключением, пожалуй, годов пандемии - в рамках наших встреч на высшем уровне, венгерско-российских саммитов, на которых мы всегда рассматриваем двусторонние отношения, и на которых у меня всегда есть четкие цели, и у Венгрии всегда есть четкие цели. Самое главное сейчас - это сбалансированные экономические отношения", - отметил Орбан.

По словам венгерского премьера, он "хотел бы увеличить объем газа, который закреплен в российско-венгерском газовом соглашении". "Я хочу добиться на переговорах, чтобы в эти трудные времена, с ростом цен на энергоносители, в рамках российско-венгерских отношений увеличить в долгосрочной перспективе в интересах безопасности Венгрии объем газа, доступный нам в настоящее время", - сказал Орбан.

"Есть также ряд направлений экономического сотрудничества в пищевой промышленности, туризме и так далее. И, как бы странно это ни звучало, Венгрия тоже имеет рыночные возможности и знания в области космического сотрудничества. Поэтому на повестке дня будет укрепление экономических связей", - подчеркнул он.

Орбан также подчеркнул, что на переговорах Венгрия и Россия не смогут избежать обсуждения ситуации с европейской безопасностью, и позиция Венгрии в этой сфере поддерживает мир в Европе. "На "брюссельском" языке это называется деэскалацией, а на венгерском - просто "миром". Мы заинтересованы в мире. Разумеется, Венгрия является членом НАТО и Европейского союза, и перед всеми такими переговорами я консультируюсь с нашими западными союзниками. Я уже частично это сделал", - отметил он.

О визите

Ранее в интервью ТАСС глава МИД Венгрии Петер Сийярто информировал, что Орбан планирует посетить Россию 1 февраля. По данным венгерской стороны, ожидается, что Орбан обсудит с Путиным увеличение поставок российского газа, строительство АЭС "Пакш-2" и другие темы.

Пресс-служба Кремля сообщила ранее в понедельник, что президент России Владимир Путин обсудит на встрече с премьером Венгрии вопросы обеспечения безопасности в Европе и сотрудничество стран в экономике. "Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности", - говорится в сообщении.

Как отмечал ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, визит Орбана очень важен. Кремль рассчитывает на плодотворную встречу, по ее итогам планируется совместная пресс-конференция. В целом Песков обратил внимание на развитые отношения двух стран и добавил, что России импонирует "самостоятельный подход Венгрии к удовлетворению собственных интересов и к выбору собственных партнеров".