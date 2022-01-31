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МИД Индии выразил готовность страны углублять сотрудничество с Россией в рамках СБ ООН

Индийская сторона приветствовала предстоящее председательство России в Совбезе в феврале

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 января. /ТАСС/. Индия и Россия продолжат развивать сотрудничество в рамках Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе индийского МИД по итогам двусторонних консультаций в Нью-Дели с участием замглавы МИД РФ Сергея Вершинина.

Отмечается, что индийская сторона приветствовала предстоящее председательство России в Совбезе в феврале. "Обе стороны договорились углублять сотрудничество по вопросам повестки СБ ООН и тесно работать вместе, отвечая общим вызовам с учетом особого привилегированного сотрудничества двух стран", - подчеркнули в индийском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Индии также сообщили, что российская делегация проинформировала о своих приоритетах в ходе 76-й сессии Генассамблеи ООН.

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