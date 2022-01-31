Узбекистан разработает предложения по дальнейшей интеграции с ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 31 января. /ТАСС/. Президент Шавкат Мирзиёев подписал Стратегию развития Узбекистана на 2022-2026 годы, в соответствии с которой будет проведен анализ договора о Евразийском экономической союзе (ЕАЭС) и выработаны предложения по дальнейшей интеграции республики с этим международным объединением. Документ в понедельник размещен на сайте национальной базы законодательства Lex.uz.

Документ предусматривает "осуществление глубокого анализа договора о Евразийском экономическом союзе и разработку соответствующих предложений". Отмечается, что эта работа должна быть завершена до конца 2022 года.

В документе также отмечается, что будет разработана и утверждена дорожная карта по реализации стратегии, которая предполагает дальнейшее совершенствование национальной политики технического регулирования и стандартизации в целях гармоничного вхождения на рынок ЕАЭС. Кроме того, власти республики намерены изучить торговую политику этого объединения с третьими странами.

Узбекистан с конца 2020 года является наблюдателем в ЕАЭС, а в декабре минувшего года Мирзиёев предложил расширить участие стран - наблюдателей ЕАЭС в деятельности Евразийской экономической комиссии.

В настоящее время членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Наряду с Узбекистаном статус наблюдателей в организации имеют Молдова и Куба.