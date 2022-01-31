Посол США на встрече с вице-премьером Армении заявила, что карабахский вопрос не решен

ЕРЕВАН, 31 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Армении Амбарцум Матевосян и посол США Линн Трейси в понедельник провели встречу, на которой глава американской дипмиссии заявила, что вопрос статуса Нагорного Карабаха не решен и стороны должны продолжить переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба армянского вице-премьера.

"Вице-премьер отметил важность роли и миссии США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в контексте окончательного урегулирования нагорнокарабахского конфликта. Посол Трейси согласилась с вице-премьер-министром, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха не решен, и что этот процесс должен осуществляться в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Армения неоднократно заявляла, что ожидает визита сопредседателей Минской группы в регион для продолжения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Посредники после окончания военных действий в ноябре 2020 года не посещали регион.