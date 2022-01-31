Эксперт считает, что запуски ракет КНДР во время Игр в Пекине маловероятны

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. КНДР "частично отстрелялась" в январе по ракетным пускам, чтобы не проводить их во время стартующих 4 февраля в Пекине Олимпийских игр, считает эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов. В беседе с ТАСС он отметил, что продолжение запусков в период Игр стало бы сигналом обострения отношений с Китаем, а в условиях растущих союзнических отношений двух стран такой сценарий маловероятен.

Эксперт настоятельно призвал четко характеризовать проводимые с начала года Пхеньяном запуски ракет, подчеркнув, что они не испытательные, а проверочные. "Испытательный запуск - это когда испытывается принципиально новый образец, а проверочный - когда берут ракету со склада и проверяют, как она летает, - отметил он. - Все пуски января - это проверочные пуски. Это не использование экспериментального оружия, а стандартные учебно-ракетные стрельбы взрослой, развитой в оружейном плане страны".

Аналитик допустил, что власти КНДР "частично отстрелялись, возможно, для того чтобы не стрелять во время Олимпиады". "Вот если будут запуски во время Олимпиады, это будет интересно, потому что это будет указывать на некоторое обострение северокорейских и китайских отношений, - подчеркнул он. - Но мой прогноз, что этого скорее всего не произойдет, если не будет каких-то экстраординарных обстоятельств".

По словам специалиста, в настоящий момент отношения КНДР и Китая находятся на стадии "растущего сотрудничества", и поворот к обострению едва ли возможен. "Это скорее тактический союз против общего врага, но сейчас Пхеньян и Пекин активно заявляют, что их отношения - это скрепленная кровью дружба двух социалистических государств и двух коммунистических партий, - отметил он. - Они активно подчеркивают, что эта дружба строится не только на геополитике, но и на идеологии".

"Антипхеньянская пропаганда" Запада

Оценивая, насколько реальную угрозу для региональных соседей представляют проводимые сначала года запуски ракет КНДР, специалист указал на "антипхеньянскую пропаганду", которая культивирует в массовом сознании истерию вокруг соответствующей темы. "Сейчас мы видим обострение со стороны администрации [президента США Джо] Байдена, когда на не нарушавшие неформальный мораторий запуски ракет малой дальности отреагировали попыткой ввести новые санкции и - будем пока считать так - [производимыми с 14 января на интернет-ресурсы КНДР] хакерскими атаками. Северная Корея отреагировала в ответ", - подчеркнул он.

При этом, по мнению эксперта, "реалистичным сценарием" выхода на более серьезное обострение в регионе будут "или соответствующие действия США, или если Север [КНДР] начнет использовать МБР [межконтинентальные баллистические ракеты] или, что еще хуже, проведет ядерные испытания". "Хотя пока никаких признаков работ на ядерном полигоне нет, - добавил он. - Северокорейцы постоянно заявляют о том, что на жесткость отвечают жесткостью, на добрую волю - доброй волей".

О запусках ракет

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов, КНДР в 07:52 (01:52 мск) 30 января произвела запуск баллистической ракеты средней дальности из района деревни Мупхён-ри провинции Чагандо в направлении Японского моря. Ракета пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты в 2 тыс. км.

Нынешний пуск стал седьмым с начала года. Ранее в этом месяце КНДР провела испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры после взлета.