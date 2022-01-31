Госдеп сообщил об уничтожении или захвате главарей ИГ в Сирии

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Курдские формирования "Силы демократической Сирии" (СДС) при поддержке международной коалиции уничтожили или захватили нескольких главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в районе сирийского города Хасеке. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, распространенном в понедельник.

"Благодаря эффективному ответу со стороны СДС в партнерстве с США и силами коалиции высокопоставленные главари ИГ были захвачены или убиты при попытке освободить заключенных из числа членов группировки", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что столкновения "напоминают о том, что для окончательной победы над ИГ требуется поддержка международного сообщества".

Прайс отметил, что США призывают партнеров по коалиции "улучшить условия безопасного и гуманного содержания боевиков ИГ", а также "незамедлительно репатриировать своих граждан и других заключенных, остающихся на северо-востоке Сирии". "Отчаянная и жестокая тактика ИГ является суровым напоминанием миру о том, что данная террористическая группировка по-прежнему представляет угрозу, ее можно и нужно победить", - полагает представитель внешнеполитического ведомства США.

20 января банда ИГ из 200 боевиков захватила тюрьму Эс-Синаа в квартале Гувейран в Хасеке, где содержались 3,5 тыс. человек, в том числе наемники, участвовавшие в боевых действиях в рядах террористов. Командование СДС при поддержке ВВС США провело масштабную операцию по подавлению мятежа. 26 января курды объявили о восстановлении контроля над пенитенциарным учреждением, которое было сильно разрушено в ходе боевых действий.