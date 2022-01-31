AFP: власти Мали высылают посла Франции

ПРЕТОРИЯ, 31 января. /ТАСС/. Власти Мали объявили в понедельник о решении выслать из страны посла Франции. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на национальное телевидение Мали.

В свою очередь агентство Reuters передало, что послу Франции даны 72 часа для того, чтобы покинуть территорию Мали.

В понедельник посол Франции в Республике Мали был вызван в министерство иностранных дел и международного сотрудничества переходного правительства страны. Об этом сообщил малийский новостной портал Malivox со ссылкой на заявление МИД африканской страны. "После замечаний, сделанных французскими властями в адрес переходного правительства, посол Франции вызван 31 января в МИД Мали", - говорится в документе внешнеполитического ведомства.

Отношения между Мали и Францией в последние месяцы существенно ухудшились, отмечает газета Journal du Mali. По ее данным, это в первую очередь вызвано критикой Парижа в адрес военных властей Мали, которые отказались проводить президентские выборы в феврале 2022 года. В конце декабря власти Мали запросили у Франции документы, касающиеся нахождения французских военных на территории Мали в рамках операций "Бархан" и "Такуба". При этом министр иностранных дел и международного сотрудничества переходного правительства Мали Абдулайе Диоп заявил 28 января, что правительство Мали сейчас не рассматривает вариант направления Франции требования вывести войска с малийской территории.

Мали с августа 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных, при этом постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период. Мали находится под жесткими санкциями Экономического сообщества стран Западной Африки, которое требует от военного руководства скорейшего восстановления гражданской формы правления и проведения выборов.