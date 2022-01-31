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Военные объявили подполковника Дамибу президентом Буркина-Фасо

Одновременно он стал главнокомандующим Вооруженными силами страны

ПРЕТОРИЯ, 31 января. /ТАСС/. Лидер военных, захвативших власть в Буркина-Фасо, подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба объявлен президентом страны. Об этом сообщил в понедельник новостной портал Burkina24 со ссылкой на выступление по национальному телевидению представителя созданного военными "Патриотического движения за охрану и восстановление".

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Одновременно Дамиба стал главнокомандующим Вооруженными силами Буркина-Фасо. Пока неясно, каким образом с юридической точки зрения были проведены эти назначения.

Военные подняли мятеж в Букина-Фасо 23 января и через сутки захватили власть. Они объявили об отстранении президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе, приостановке действия конституции, роспуске правительства и парламента. Одновременно они заявили, что вскоре представят график возвращения Буркина-Фасо к конституционному порядку.

Теги
Буркина-Фасо
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