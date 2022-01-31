На Украине приступила к работе миссия Литвы по оценке необходимой помощи Киеву

ВИЛЬНЮС, 31 января. /ТАСС/. Литовская миссия, намеренная оценить масштабы помощи Украине, которую мог бы оказать Вильнюс, приступила к работе в Киеве. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства балтийской республики.

"Члены миссии, которая будет работать на Украине около месяца, встретятся с представителями различных ведомств и структур для установления характера и размеров помощи и согласования механизмов ее оказания", - отмечается в сообщении.

В состав литовской миссии входят представители канцелярии правительства, министерств обороны, энергетики, внутренних дел, здравоохранения, соцобеспечения, департамента госбезопасности.

В рамках военного сотрудничества с Украиной Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Киеву "элементы вооружения", не уточнив при этом, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона отметила, что это было "летальное оружие" советского производства. В феврале 2019 года украинские военные получили более 1 млн патронов к автоматам советского производства, которые больше не состоят на вооружении литовской армии. В октябре прошлого года кабмин Литвы одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических поясов стоимостью €676 тыс., а в январе текущего года партии мобильных тепловизоров стоимостью €324,3 тыс.

Кроме того, литовские специалисты участвуют в обучении украинских военнослужащих. 13 января Вильнюс выступил с предложением учредить на Украине военную миссию ЕС.