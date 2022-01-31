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Кризис на Украине

ДНР попросила ОБСЕ и МККК выяснить судьбу почти 100 человек, задержанных Киевом

По словам уполномоченного по правам человека в республике Дарьи Морозовой, свыше 60 человек из этого списка были задержаны еще в начале конфликта, но украинская сторона не отвечает на запросы об их статусе и местонахождении

ДОНЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова обратилась к координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе контактной группы Шарлотте Реландер и в Международный комитет Красного Креста (МККК) с просьбой выяснить судьбу почти 100 сторонников ДНР, задержанных властями Украины. Об этом Морозова, которая является представителем ДНР в гуманитарной подгруппе, сообщила в понедельник.

По ее словам, ДНР разыскивает на территории Украины 94 сторонника республики. Свыше 60 человек из этого списка были задержаны еще в начале конфликта, однако украинская сторона не отвечает на запросы об их статусе и местонахождении. "На данном этапе я ожидаю от посла Шарлотты Реландер содействия в установлении местонахождения и уточнении состояния здоровья наших граждан. Также пофамильный перечень разыскиваемых ДНР лиц повторно направлен в адрес офиса МККК", - приводит слова Морозовой Донецкое агентство новостей (ДАН).

"ДНР неоднократно направляла свой список разыскиваемых и в МККК с просьбой уточнить местонахождение людей. Однако результатов это также не принесло, - подчеркнула Морозова. - В сложившихся обстоятельствах мы расцениваем молчание Украины как попытку скрыть следы своих военных преступлений". По словам омбудсмена ДНР, утаивание Киевом этой информации в течение стольких лет может говорить о том, что разыскиваемых людей уже нет в живых. "И эти факты должны стать предметом международного расследования", - убеждена она.

По словам Морозовой, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова ни разу не подавала официального запроса в ДНР для получения информации о состоянии здоровья удерживаемых в республике лиц, передачи которых добивается украинская сторона. "С регулярной периодичностью госпожа Денисова публикует в своих пабликах сообщения о якобы критическом состоянии удерживаемых лиц и неоказании им в ДНР надлежащей медицинской помощи. При этом хронические заболевания, диагностированные задолго до задержания, позиционируются как вновь приобретенные. В то же время ни одного официального запроса или обращения по озвученным случаям от уполномоченного Верховной Рады по правам человека в мой адрес не поступало. Хотя для этого с нашей стороны нет никаких препятствий", - отметила Морозова.

В последний раз обмен удерживаемыми лицами состоялся в Донбассе в апреле 2020 года. ДНР передала Украине девять человек, получив 10. При этом за два года Украиной был выдан 71 удерживаемый, однако Киев, как неоднократно заявляли в республике, проигнорировал процедуру процессуальной очистки 50 освобожденных: не снял с них обвинения и не прекратил их уголовное преследование.

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