Парламент Ливии назначил на 8 февраля голосование по избранию нового главы правительства

КАИР, 31 января. /ТАСС/. Палата представителей (парламент) Ливии планирует 8 февраля провести голосование по избранию нового главы правительства. Такое решение было принято в понедельник на заседании. Как передает информационный портал Al Marsad, спикер парламента Акила Салех назначил на 7 февраля обсуждение кандидатур на пост премьер-министра, на 8 февраля - процедуру избрания.

В пресс-службе Палаты представителей ТАСС сообщили, что на сегодняшнем заседании Салех объявил о начале выдвижения кандидатов на пост главы Правительства национального единства. На предоставление документов претендентам отводится неделя.

Кроме того, депутаты договорились направить письмо генеральному секретарю ООН с требованием, чтобы миссия ООН не вмешивалась во внутренние дела Ливии. Парламент призвал также иностранные государства не вмешиваться в дела страны.

Тем временем, по информации телеканала Al Arabiya, бывший глава ливийского МВД Фатхи Башага, баллотировавшийся на президентских выборах, намерен выдвигаться на пост главы правительства. С этой целью, отмечает телестанция, он прибыл в понедельник в парламент.

Согласно решению Форума ливийского политического диалога, прошедшего в Швейцарии в начале прошлого года, на 24 декабря 2021 года в Ливии были назначены президентские и парламентские выборы. Тогда же были названы премьер-министр и состав Президентского совета, в задачу которых с самого начала входила подготовка к выборам. В соответствии с этой дорожной картой правительство Абдель Хамида Дбейбы должно было в тот же день сложить свои полномочия. Однако после отсрочки выборов кабмин Дбейбы продолжил свою работу. Более того, ряд западных государств выступил в поддержку правительства Дбейбы, что вызвало острую негативную реакцию законодателей, которые расценили это как вмешательство во внутреннюю политику страны.

22 декабря прошлого года Высшая избирательная комиссия Ливии официально объявила о переносе выборов в стране.