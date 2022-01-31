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Асад указал на необходимость наладить рациональный диалог между арабскими странами

Для понимания и адекватной оценки изменений, происходящих в арабском обществе, руководителям арабских государств требуется "скорректировать политический подход и мышление, исходя из интересов и позиций этих государств на международной арене, отметил президент Сирии

БЕЙРУТ, 31 января. /ТАСС/. Арабским странам следует наладить рациональный диалог в интересах их народов. Такое мнение выразил в понедельник президент Сирии Башар Асад в ходе встречи с прибывшим в сирийскую столицу министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

По словам сирийского лидера, которые приводит агентство SANA, арабским странам необходимо "заложить основы системы политических отношений и вести рациональный диалог, основанный на интересах народов". С точки зрения Асада, для понимания и адекватной оценки изменений, происходящих в арабском обществе, руководителям арабских государств требуется "скорректировать политический подход и мышление, исходя из интересов и позиций этих государств на международной арене".

После начала в 2011 году гражданской войны в Сирии Лига арабских государств (ЛАГ) приняла решение приостановить членство республики в региональном сообществе, а многие арабские страны отозвали своих послов из Дамаска, закрыв свои дипломатические представительства. Султанат Оман вновь направил посла в Сирию в 2020 году.

Несмотря на то что некоторые арабские страны (в том числе ОАЭ, Оман и Бахрейн) в последние годы возобновили работу своих диппредставительств в Дамаске, вопрос восстановления членства Сирии в ЛАГ по-прежнему взывает споры среди государств - участников этой организации.

Теги
ОманСирияАсад, Башар Хафез
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